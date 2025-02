Formiche.net - Le munizioni a Kyiv infiammano il dibattito politico di Praga. Ecco perché

Leggi su Formiche.net

Il 2025 per la Repubblica Ceca sarà un anno all’insegna della competizione elettorale, con lo svolgimento delle elezioni parlamentari pianificato per il prossimo ottobre. E all’interno della competizione dialettica tra parti e partiti, era inevitabile che anche il conflitto in Ucraina diventasse terreno di scontro.Nel marzo dello scorso anno il governo della Repubblica Ceca guidato da Petr Pavel ha annunciato l’avvio di un’iniziativa, portata avanti assieme ad altri Paesi partner, volta a recuperare sul mercato globalecon un calibro compatibile con gli standard sovietici (in particolare 122 mm, 130 mm e 155 mm), per poi inviarle a, i cui arsenali d’artiglieria sono composti principalmente da pezzi risalenti appunto al periodo sovietico. Nonostante alcune problematiche, legate sia alla difficoltà di coordinarsi tra partner che alle operazioni di sabotaggio dell’iniziativa promosse da Mosca, i risultati non sono certo mancati: secondo le stime del governo ceco fino ad ora sono circa mezzo milione i proiettili che tramite questa iniziativa hanno raggiungo le forze ucraine impegnate al fronte.