Firenzetoday.it - Le immagini del treno andato a fuoco in stazione / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPaura inquesta mattina alladi Lastra a Signa, per un incendio che si è sviluppato su una carrozza di unad alta velocità FrecciaArgento. Pesanti disagi per i pendolari, con i treni rimasti momentaneamente.