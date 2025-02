Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Riki di Amici: “stiamo perdendo noi stessi” | Video Mediaset

, il cantante lanciato dadi Maria De Filippi, si è raccontato in un lungoa Le. Una riflessione sulla vita e sull’importanza di godersi le piccole cose.Ildia Leè stato protagonista a Ledi unintenso, un messaggio importante che invita a riflettere sulle cose importanti della vita. “Ho rallentato quando avevo tutto in mano, ma più niente nel cuore” – inizia così ildel cantante che dopo la vittoria al talentdi Maria De Filippi si è ritrovato ai vertici delle classifiche.“Puoi essere l’artista che quell’anno ha venduto più di chiunque altro. Avere un tour sold out dopo ancora volare dall’altra parte dell’oceano e trovare centinaia di fan di ogni nazione che gridano “”” – prosegue il cantante che ad un certo ha deciso di prendersi una lunga pausa spiegando il perché.