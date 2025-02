Tutto.tv - Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Leggi su Tutto.tv

Lecontinua ad essere anche nel 2024 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Max Angioni e Veronica Gentilini.Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 2024/2025 vanno in onda dal 29 settembre. Scopririvederle in TV e streaming. QuandoLein TV su Italia 1accade per tutti i contenuti Mediaset che vanno in onda sui canali del digitale terrestre, sono diverse le possibilità di rivederli anche successivamente.