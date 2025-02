Ilrestodelcarlino.it - Le frazioni, prova d’esame. Studenti lungo il Po promossi a pieni voti: "Così rinasce il territorio"

In viaggioil Volano, arriva l’esame finale. E glipassano la. Si è concluso nei giorni scorsi, nella casa operaia di Denore, il percorso intrapreso daglidel primo anno del corso di laurea per manager degli itinerari culturali, con la docenza del prof Giuseppe Scandurra. Tutor i soci del Cds (presidente Cinzia Bracci). Il tema, ilil Po di Volano fra Viconovo e Parasacco, sulla riva destra; Fossalta e Sabbioncello San Vittore sulla riva sinistra.che è diventato il focus della ricerca degliUnife. L’esame finale nella casa del popolo, una discussione in pubblico degli allievi. Primo capitolo, le Case Operaie nel corso del ‘900, come hanno influenzato ildel Po di Volano, quale futuro è loro riservato.