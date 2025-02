Ilfattoquotidiano.it - “Le app di incontri fanno schifo. Ho provato questo trucchetto e ora ho centinaia di corteggiatori”: la storia di Shilo Read

Una ragzza stanca delle dating apps ha trovato un modo molto originale per rimediare nuovi appuntamenti. Recatasi a un evento sportivo ha pensato bene di portare con sé un cartello con la scritta “Single” bene in evidenza e l’indicazione del proprio account Instagram.Il video con cuiha documentato il tutto su TikTok è divenuto virale, e testimonia la quantità (per non dire la valanga) di nuovi contatti rimediati, tra persone che hanno iniziato a seguirla e altre che si sono fatte avanti con messaggi privati. “Sembra che Instagram sia stato un modo più semplice che avvicinarsi a me”, ha detto la donna australiana al Daily Mail, aggiungendo che molti pretendenti le hanno chiesto di uscire. Tanti di questi si sono rivelati uomini che vivono all’estero ma che stavano guardando la partita in tv.