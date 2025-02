Romadailynews.it - Lazio: Rocca, su cinema da domani ogni data e’ buona per primo incontro

Per quanto riguarda la situazione dei“gli uffici stanno cercando di trovare unacomune utile per l’e quando rientrero’ in Regione dovrei sapere la. Dain poigiorno e’ buono. Dobbiamo fare una riunione con l’Anica, l’associazione degli esercenti, i produttori e i presidenti delle commissioni regionali Urbanistica e Cultura per trovare una soluzione condivisa che metta fine alla parola degrado una volta per tutte”. Lo ha detto il presidente della Regione, Francesco, a margine della presentazione del progetto per la realizzazione di nuovi spazi di parcheggio e di aree verdi degli Ifo, a Roma. “E’ vero che e’ carnevale e qualcuno non perde occasione per comportarsi di conseguenza ma serve responsabilita’ – ha aggiunto -. Non e’ stato il centrodestra ne’ la mia amministrazione a trasformare iin sale bingo ma e’ stato un governo presieduto da D’Alema.