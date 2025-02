Romadailynews.it - Lazio: Rocca, parlato con Carlo Verdone, tavolo su cinema questa settimana

Leggi su Romadailynews.it

Con“ci siamo sentiti al telefono, ma io non sono un tecnico, ho semplicemente espresso una preoccupazione. Lascio poi, a chi si occupa di questo, di identificare le soluzioni. Noi abbiamo semplicemente cercato di lavorare per contrastare il degrado”. Lo ha detto il presidente della Regione, Francesco, a margine della conferenza “Mangiando s’impara, 12 mesi a tavola tra divertimento e salute” a Roma. Sulla questione deichiusi “hooltre che con– che e’ preoccupato come attore -, anche alcuni produttori importanti, inci sara’ undove incontreremo sia i rappresentanti degli esercenti, sia l’Anica e vediamo di trovare una soluzione con i presidenti della commissione Urbanistica, Laura Corrotti, e della commissione Cultura, Luciano Crea”, ha aggiunto.