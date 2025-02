Inter-news.it - Lazio ritrova la vittoria! Cagliari battuto e quarto posto

Nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, laha ottenuto una preziosain trasferta, superando ilper 2-1 all’Unipol Domus. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, hanno mostrato carattere e determinazione, riuscendo a imporsi su un avversario ostico e a riprendersi ilin classifica.RITORNO ALLA– La partita si è sbloccata al 41? del primo tempo, quando Mattia Zaccagni ha finalizzato una manovra offensiva con un preciso tiro, portando in vantaggio la. Il, tuttavia, non si è arreso e ha trovato il pareggio al 56? con Lorenzo Piccoli, abile a sfruttare una disattenzione difensiva degli ospiti. La reazione laziale non si è fatta attendere: al 64?, Taty Castellanos ha riportato avanti i suoi, siglando la rete decisiva su assist di Isaksen.