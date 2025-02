Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, creatività e intrattenimento senza limiti: scopri il nuovo iPad Air con chip M2 ad un OTTIMO PREZZO

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se siete alla ricerca di untablet ma non volete scendere a compromessi la situazione si chiama. Esistono diverse versioni del tablet dell'azienda di Cupertino, oggi, su Amazon, viene messo in promozioneAir (M2) con uno sconto attivo del 10% per unfinale molto allettante per questa tipologia di prodotto (e per essere Apple): 649€. Prendilo subito in promozione su Amazon. AcquistaAir in offerta su AmazonAir: ecco tutte le caratteristicheAir è potente e versatile e ha uno uno spettacolare display Liquid Retina che garantisce una visione straordinaria degli elementi a schermo. Le prestazioni delM2 garantiscono la massima velocità e fluidità delle attività e del multitasking. Presenti, inoltre, Touch ID, fotocamere evolute, Wi Fi 6E ultrarapido, un connettore USB C e le potenti funzioni diOS per fare di tutto.