Chietitoday.it - Lavori di ripristino delle buche stradali: divieti a San Giovanni Teatino

Leggi su Chietitoday.it

Al via idi risanamentoe ammaloramentiin via Vicenza a San. Il Comune rende noto che, al fine di garantire l'esecuzione in condizioni di sicurezza, nel tratto dal civico n.37 all'incrocio con via Amendola, sono previsti deinel giorno 4 febbraio.