Anteprima24.it - Lavori al Corso di Salerno, assessore Loffredo incontra i commercianti

Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista degli inevitabili disagi che arriveranno anche aisituati nel nuovo tratto delVittorio Emanuele è interessato daidi ripavimentazione, questa mattina, assieme al capostaff Vincenzo Luciano, l’al Commercio e aipubblici, Dariohato una folta delegazione di rappresentanti delle associazioni di categoria e di singoli, in vista deiche riguarderanno il terzo lotto per la ripavimentazione diVittorio Emanuele. Mercoledì si partirà da piazza Portanova per proseguire in una zona dove insistono diverse attività. “Dal canto nostro faremo di tutto per ridurre al minimo i disagi all’utenza ha dichiarato- agli esercenti chiediamo collaborazione e pazienza, in considerazione del fatto che si tratta di un intervento necessario.