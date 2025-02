Ilfattoquotidiano.it - L’aula di Lamezia è inagibile e le udienze di Rinascita Scott si tengono a Catania, i penalisti calabresi protestano: “Gestione militare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Processi di massa, negazione dei diritti”. “Stop al gigantismo giudiziario”. “Non trattiamo numeri”. “La giustizia torni nei tribunali, no agli hangar”. “No alla delocalizzazione dei processi”. Lunedì mattina le Camere penalihanno protestato mostrando cartelli davanti albunker di Bicocca, a, dove è iniziato il processo d’appello “”, nato da un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro le cosche vibonesi. Le primesi terranno in Sicilia perché, a causa dell’alluvione dello scorso ottobre, si è allagatabunker diTerme, costruita appositamente per il maxi-processo alla cosca Mancuso di Limbadi.La struttura, di proprietà della Regione Calabria e voluta dall’ex procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, è costata oltre due milioni di euro ma èda quattro mesi: nonostante sia stata ricavata in una conca al centro della Piana diTerme, nessuno in questi anni si è occupato della pulizia dei canaloni né è stata costruita una barriera a tutela dello stabile.