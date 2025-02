L’attaccante del West Ham ha una sensazione molto bella dopo essersi unito da Brighton in prestito

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-03 16:39:00 Giorni caldissimi in redazione!Evan Ferguson ha definito il suo passaggio aHam una “grande opportunità”aver firmato ildie Hove Albion per il resto della stagione.della Repubblica d’Irlanda Ferguson si riunirà con il nuovo manager di Hammers Graham Potter e il suo staff tecnico, che hanno dato al ventenne il suo debutto mentre erano ad Albion nel 2022.“Conosco bene il Gaffer e non vedo l’ora di lavorare di nuovo sotto di lui”, ha detto Ferguson al sito Web diHam. “Posso vedere e sapere quanto è grandeHam United.“È stata una grande opportunità per me di venire qui. È bello essere qui. Vedendo lo stadio ed essere qui oggi, ho una“,Inserisci Evan Ferguson pic.twitter.com/hfw1iixz5o–Ham United (@wesham) 3 febbraio 2025Evan Ferguson Transfer: Potter ‘eccitato’Ferguson era prolifico in Premier League 2, ma faceva solo un’apparizione in Premier League prima che Potter lasciasseper il Chelsea nel settembre 2022.