Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli inciampa col Notaresco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

atletico2 ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Camilloni (33’st Valentino), Clerici (13’st Olivieri), Vechiarello, Scimia (13’st Coquin), Antoniazzi (33’st); Maio, Minicucci (13’st Didio). A disp.: Galbiati, Baraboglia, Nonni, Severini. All.: Simone Seccardini(3-5-2): Cervellera; Ferri, Formiconi, Quaquarelli (14’st Intinacelli); Pulsoni, Belli (23’st Di Cairano), Arrigoni, Di Sabatino (7’st Granicelli), Ciutti; Forcini (21’st Kapnidis), Infantino (38’st Loliva). A disp.: Felici, Simonini, Cavalli, Alimenti. All.: Massimo Silva Arbitro: Atanasov di Verona Rete: 19’pt Infantino, 7’st Forcini, 11’st Maio Note. Spettatori 200 circa di cui 50 ospiti. Espulso al 38’st il portiere Cervellera per doppia ammonizione entrambe per perdita di tempo.