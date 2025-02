Laspunta.it - Latina, Ciolfi (5Stelle) “Inaccettabile la proposta di intitolare una strada a uno squadrista fascista”

Leggi su Laspunta.it

La capogruppo del M5Scondanna con forza la mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia che propone diuna via, una piazza o un luogo pubblico a Camillo Barany Hindard, esponente della M.V.S.N., ovvero una camicia nera.“È– afferma Maria Grazia– che si tenti di trasformare in eroe e patriota un uomo che ha fatto parte di una delle strutture repressive del regime. Barany fudel “Covo” edella Marcia su Roma, nominato centurione delle camicie nere, partecipò al massacro dell’Amba Aradam dove furono utilizzati l’iprite, un gas vescicante rilasciato a bassa quota, e i proiettili all’arsina e al fosgene, fortemente tossici. Come Movimento 5 Stelle – continua la– rifiutiamo qualsiasi tentativo di riscrivere la storia o di normalizzare l’eredità di un regime che ha oppresso l’Italia per vent’anni, cancellando libertà e diritti fondamentali.