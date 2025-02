Lanazione.it - Lastra a Signa, treno in fiamme e paura sul convoglio. Chiusa la stazione

(Firenze), 3 febbraio 2025 – Incendio a bordo di unEurostar in transito presso ladi, lungo il bypass ferroviario della linea Firenze-Pisa. Per cause ancora in corso di accertamento, lesi sono sviluppate a bordo di uno dei vagoni. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un corto circuito. Ilsi è immediatamente fermato nei pressi della, poco dopo l’uscita dalla galleria. Era diretto a Firenze. In un primo momento sarebbe stata attivata la maxi-emergenza, ma in base a quanto appreso non risultano feriti tra i passeggeri. In ogni caso laè statae i treni sono bloccati in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Trenitalia sta attivando bus sostituitivi in direzionedi Firenze Santa Maria Novella e in partenza proprio dalla fermata ferroviaria di