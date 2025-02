L’Asl Roma 3 aderisce a “Insieme per la tua salute-Dona un farmaco in farmacia”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – La ASLa “per la tuaunin”, iniziativa promossa dal Banco Farmaceutico Fondazione Onlus, dall’Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile diin collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia die di Federfarma. L’iniziativa si svolge sabato 8 e domenica 9 febbraio, presso il Centro Commerciale Casetta Mattei in Via dei Sampieri 92 a, dalle ore 10 alle ore 18.“re una chi ne ha bisogno e allo stesso tempo fare anche un piccolo regalo a noi stessi riportando a casa le provette per lo screening gratuito del colon retto. Perché fare prevenzione equivale a regalarsi un pezzo di. In tutte e due le giornate di sabato e domenica medici e operatori sanitari della nostra azienda saranno a disposizione dei cittadini per offrire consulenze e dare informazioni sugli screening e in particolare su quelli del colon retto”, spiega Maria Rita Noviello, Dirigente Responsabile degli Screening Oncologici ASL3.