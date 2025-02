Liberoquotidiano.it - Lasciare che Masini canti "Bella stronza" a Sanremo: esplode il caso

Ad appena diecimila giorni dalla prima volta della “” di Marco, con tempismo svizzero, ecco l'indice accusatorio sulla canzone che sarà riproposta in uno degli strati del millefoglie canoro del Festival di. Silvia Grilli in un editoriale su Grazia invoca giustizia, censoria, sulla canzone che addita a quintessenza di quello che non si fa, non si dice e non si pensa. Invece si pensa, si dice e purtroppo a volte si fa pure, perché la vita reale non è la vita ideale e il mondo non è l'Arcadia, come già appena ventidue secoli fa aveva scritto Terenzio: niente di quello che è umano ci è estraneo. È accaduto e accade nell'arte, figurarsi nello spettacolo e nell'intrattenimento. È arduo sostenere che il testo crudo ed esplicito del 1995 die di Giancarlo Bigazzi, che non sono Dante e neppure Boccaccio e neanche pensano di esserlo, possa essere incentivazione o scrimine di atti e comportamenti da codice penale, maschilisti e patriarcali.