Ilfogliettone.it - Lasagne dell’ultimo minuto: così ho preparato la migliore besciamella | La ricetta per replicarla a casa tua

Leggi su Ilfogliettone.it

Tra i piatti più famosi e prelibati della cucina italiana. È possibile prepararle anche come idea last minute in pochi passaggi. Lesono un piatto iconico della cucina italiana, amato in tutto il mondo per la sua versatilità e il suo gusto avvolgente. Questo primo piatto al forno, composto da sfoglie di pasta all’uovo sovrapposte a strati di ragù e formaggio, è un vero e proprio comfort food.La storia delleha radici antiche e le sue origini si perdono nel tempo. Si ritiene che le prime versioni di questo piatto risalgano all’epoca romana, quando venivano preparate con ingredienti semplici e poveri. Oggi, lesono un piatto ricco e elaborato, che può essere declinato in infinite varianti.Il segreto del successo dellesta nella perfetta combinazione di sapori e consistenze.