Linkiesta.it - L’armonia e la quiete del mare, secondo gli scatti di Anna Caterina Masotti

Leggi su Linkiesta.it

«Qui, mia madre era incinta di me al sesto mese, e il mio destino era ancora nascosto nel suo grembo. Maratea non è solo un semplice sfondo; è un teatro delle estati della mia infanzia trascorse con lei, dove il sole e le onde danzavano insieme a noi. Oggi torno in questocon mia ?glia, creando un legame che si rinnova e si arricchisce come ogni onda che bacia la riva».Sospesa Maratea, 2024. Photo byUna personale rivisitazione del mito di Afrodite, dea della bellezza, dell’amore e della fertilità, nata dalla spuma del. Le foto dicreano visivamente un viaggio iniziatico dove la ragazza arriva a immergersi tra le onde. Dal 5 all’11 febbraio “Thea Maris” sarà in mostra presso la Conserva di Valverde di Bologna, una cisterna di epoca rinascimentale. In questo luogo suggestivo, progettato dall’architetto palermitano Tommaso Laureti e realizzato per alimentare la Fontana del Nettuno, si immergerà quindi un lavoro a sua volta legato proprio all’acqua.