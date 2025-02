Ilfattoquotidiano.it - L’arbitro va in tilt: così gli avversari giocano in 12 contro 11. Van Persie furioso: “Impensabile, scandaloso, non è possibile”

“Non pensavo fosse consentito fare una cosa del genere”. L’allenatore dell’Heerenveen ed ex bomber olandese Robin Vannon ha parole per descrivere cosa sia successo nella 21esima giornata di Eredivisie, nella partita con il Fortuna Sittard. Al minuto 88, sul parziale di 2-1 per la squadra di casa, il Fortuna ha fatto due cambi: Grujcic e Johnson al posto di Fosso e Dahlhaus. Quest’ultimo, però, non è uscito dal campo.la sua squadra ha giocato in superiorità numerica per circa un minuto.Van, ha commentato l’episodio al termine del match ai microfoni di Espn Netherlands: “Quello che ha preceduto il gol del pareggio è stato molto ‘particolare’. Il Fortuna Sittard aveva 12 uomini in campo prima del lancio che ha portato al calcio d’angolo da cui è nato il go. – ha puntualizzato la leggenda dell’Arsenal – Di solito non parlo mai degli arbitri e lascio sempre che facciano il loro lavoro, ma non èche gligiochino con 12 uomini.