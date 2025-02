Oasport.it - Lara Gut-Behrami conferma: “Saalbach è il mio ultimo Mondiale, non andrò a Crans Montana”

Gut-si avvicina a questi Mondiali di2025 con la fiducia delle ultime gare e con la consapevolezza di potersi giocare le sue carte in almeno tre gare: l’elvetica oggi ha rilasciato delle dichiarazioni a casa Swiss-Ski prima della prima prova di discesa di domani in cui ha svelato anche i suoi piani futuri e le sue prospettive.La ticinese, che compirà 34 anni nel prossimo aprile, sarà all’ultima rassegnadella carriera e non prenderà parte ai Mondiali di casa anel 2027: “Questi Campionati del Mondo che stanno per iniziare saranno anche i miei ultimi. È detto, è fatto ormai, ma non avrei mai immaginato, quando iniziai nel 2009 in Val d’Isère, di avere una carriera del genere e di essere ancora qui dopo tutti questi anni. Sono concentrata soprattutto su questo e ne sono felice”.