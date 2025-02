Secoloditalia.it - Lanzarote, l’aggressore di Salvatore Sinagra era strafatto di cocaina. Il papà sui social: “Forza vita mia!”

mia!”: questo il messaggio di speranza che Andrea, padre del 30enne italianooriginario di Favignana finito in coma a seguito di un pestaggio, ha pubblicato suiaccompagnando la frase con la foto in primo piano del figlio. Il ragazzo, vittima di una brutale aggressione a, è tutt’ora ricoverato nell’ospedale di Las Palmas. Ieri la Guardia civile spagnola è riuscita a rintracciare il presunto aggressore attraverso le immagini delle telecamere e il Tribunale di Arrecife ha disposto per l’indagato una detenzione provvisoria senza cauzione secondo le fonti dell’Alta corte di giustizia delle Isole Canarie. Il reato contestato è di lesioni gravi e adesso il caso sarà seguito dal Tribunale numero 3, che era in servizio quando la vicenda ha avuto luogo.