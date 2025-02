Ilgiorno.it - Lanzada, smottamento fermo. Di nuovo collegate Tornadri e Franscia

Leggi su Ilgiorno.it

Riaperta la strada che dasale anel comune di, chiusa nei giorni scorsi a causa del movimento di uno sperone di roccia situato sopra una galleria artificiale. Il sistema di rilevamento elettronico si è attivato in seguito alle piogge dei giorni scorsi, per questo l’amministrazione provinciale ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada a titolo precauzionale. "Gli aggiornamenti degli ultimi giorni indicano una stabilizzazione della situazione e un sostanziale arresto dei movimenti, consentendo la riapertura del tratto stradale al traffico dei veicoli e delle auto – spiegano dal Comune –. I monitoraggi sono stati installati di recente, per questo la storicizzazione non permette una valutazione esaustiva dell’entità di certi movimenti lungo il versante interessato.