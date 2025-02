Sport.quotidiano.net - L’Andrea Costa ritrova il sorriso. La mano di Sanguinetti non trema

Ragusa 74 Andrea77 VIRTUS : Herkmaa 3, Piscetta ne, Bertocco 25, Gloria 13, Tumino, Vavoli 6, Mirabella ne, Kosic, Calvi 13, Adamu, Ianelli 14. All. Di Gregorio. UP ANDREAIMOLA: Fazzi 2, Pavani, Restelli 9, Toniato 10, Filippini 10, Klanjscek 16, Chiappelli 11, Martini 8,9, Zedda 2. All. Angori. Arbitri: Silvestri e Rosato. Note: parziali 21-21; 38-41; 58-61. Tiri da due: 17/31; 19/40. Tiri da tre: 10/35; 8/25. Tiri liberi: 10/15; 15/30. Rimbalzi: 41; 49.la vittoria e fa felice la quarantina di tifosi accorsi in Sicilia, ma quanta fatica per superare Ragusa dopo una battaglia protratta, colpevolmente, fino all’ultimo secondo. In una gara vissuta sull’equilibrio i biancorossi pescavano l’allungo buono a metà dell’ultimo quarto ma senza trovare il colpo del ko e permettendo alla Virtus di portarla sul punto a punto, complici gli innumerevoli errori ai liberi (6 solo negli ultimi 2’).