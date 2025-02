Dilei.it - Lando Francini è morto, chi era il Cuoco Basilio de La Melevisione

Intere di generazioni di bambini lo conobbero e amarono con il nome di, ma oltre a essere uno dei più cari volti de Laera molto di più. Cresciuto nel mondo del teatro, ha dedicato la propria vita al palcoscenico. Artista generoso, ha trascorso gli ultimi anni a trasmettere ai più giovani ciò che il tempo gli aveva insegnato. Si è spento il 31 gennaio, a 68 anni, lasciando un grande vuoto nel cuore di fan affezionati e colleghi amici., maestro di teatroè nato in Brasile, ma è cresciuto in teatro. Il padre Mauro era scenografo e insegnante alla Civica Scuola di arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Mamma Klara era pittrice e costumista. Non poteva che studiare l’arte del palcoscenico e, nel 1974, si diplomò in animazione teatrale con il professore Sergio Missaglia, nella stessa scuola in cui insegnava anche il papà.