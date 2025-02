Secoloditalia.it - “Landini ha trasformato la Cgil nel surrogato di un partito”: Sbarra picchia duro. “Meloni sa ascoltare”

Luigi, 65 anni, in ossequio allo statuto del sindacato, lascia la guida della Cisl e la affida a Daniela Fumarola. Non prima di avere lanciato siluri a Maurizio. “Io e Maurizio – diceal Corriere della Sera- abbiamo fatto tante battaglie comuni in questi anni. Ma noi abbiamo sempre valorizzato e ci siamo intestati i risultati del dialogo sociale con i governi Draghi e. Laha scelto la linea di uno scontro radicale, che si fatica a non definire ideologico; che trasforma e indebolisce la rappresentanza sindacale, trasformandola neldi un”.Cosa può provocare tutto questo al sindacato rosso? Semplice: “Così – ragiona- il sindacato rischia di diventare irrilevante“. Il segretario generale della, in fondo una sua “irrilevanza” se l’è già guadagnata.