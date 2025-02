Puntomagazine.it - L’ambasciatore messicano Carlos Garcia de Alba in visita istituzionale a Palazzo Mosti

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella incontraitaliano in MessicodeBenevento, 3 febbraio 2025 – Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamane aitaliano in Messicode.Nel corso di un lungo e cordiale colloquio, il sindaco Mastella ha condiviso conuna ricca aneddotica dei rapporti istituzionali intercorsi con il Messico ai tempi dei suoi incarichi di Governo. In particolare, ha ricordato come da sottosegretario alla Difesa, nel 1994, sia stato il primo rappresentante governativo italiano a recarsi a Città del Messico nel giorno della festa nazionale. L’allora presidenteSalinas ne fu estremamente lieto. Ha poi ricordato l’incontro, nel giugno del 2007, a via Arenula, quando era Ministro della Giustizia con l’allora presidenteFelipe Calderon: “Misi a disposizione l’enorme know how italiano nella lotta al narcotraffico e al crimine organizzato e inaugurammo una feconda stagione di interscambio di conoscenze nel contrasto ai cartelli criminali e allo spaccio”.