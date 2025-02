Anteprima24.it - L’Ambasciatore del Messico in visita a Benevento propone scambi commerciali con il Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti“Si può pensare che nel 2026 sia promossa laindi una delegazione sannita, capeggiata dal sindaco, con la partecipazione degli imprenditori locali per esplorare le opportunitàdi nuovi rapporti tra Italia e”.Ci sono nuove opportunità di investimentitra ile il? Rispondere a questa domanda potrebbe essere prematuro, ma non è un azzardo pensare che forse siamo solo agli albori di un qualcosa di concreto nei rapporti di intero commerciale tra lo Stivale ed il Paese centro-americano.Lo ha fatto capire oggidelin Italia Carlos Garcia de Alba inistituzionale in città: ricevuto a Palazzo Mosti dal sindaco diClemente Mastella, il diplomatico non ha escluso possibili collaborazioni tra gli imprenditori dei due Stati con interessanti ricadute per il capoluogo.