Iltempo.it - Lago Ex Snia, i soldi dati ai volontari vanno restituti: "Manca il rendiconto spese"

Sarà l'ente Roma Natura a restituire alla Regione Lazio iricevuti e versati nel 2022 all'associazione, con cui aveva stipulato una convenzione per la manutenzione del verde nell'area del Laghetto Bullicante, visto che a richiesta della Pisana non è stato presentato ildellesostenute dai. Tanto che ora, trascorsi più di due anni dall'erogazione della prima tranche del contributo (17.750 euro), la Regione con una determina ha revocato il finanziamento e stabilito che Roma Natura dovrà restituire la cifra entro trenta giorni. La vicenda inizia nel 2017, quando è stata approvata la legge regionale che prevedeva «incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini», che i Comuni o gli enti gestori di aree protette avrebbero ricevuto dalla Regione a fronte di una convenzione firmata «con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgano la propria attività lavorativa».