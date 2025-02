Ilfattoquotidiano.it - L’aggressore di Salvatore Sinagra confessa il pestaggio: “Ero sotto l’effetto di stupefacenti”

È stato convalidato il fermo del 25enne di Lanzarote, che è accusato dell’aggressione di, il trentenne di Favignana pestato lo scorso 26 gennaio in un bar di Puerto del Carmen e ricoverato in coma farmacologico. Al 25enne – di cui non sono state rese pubbliche le generalità – viene contesta il reato di “lesioni gravi“. Su decisione del tribunale di prima istanza numero 4 di Arrecife, dunque, il presunto autore dell’aggressione entrerà in carcere preventivo senza cauzione. Il giovane hato di aver picchiato violentementeperché eraeffetto di sostanze. I legali della famigliaa LaPresse hannolineato come “non c’era alcun motivo per commettere questa aggressione” perché i due non si conoscevano. I legali hanno rimarcato come la vicenda assume maggiore gravità non essendoci alcun movente.