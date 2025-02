.com - Lady Gaga pubblica il singolo Abracadabra, insieme al video ufficiale

Leggi su .com

hato il suo nuovo, tratto dal suo settimo album in studio, MayhemDurante i Grammy Awards stanotte,hato il suo nuovo, tratto dal suo settimo album in studio, Mayhem, in uscita in tutto il globo il 7 marzo. Durante la pausa pubblicitaria di Mastercard durante i Grammy, è uscito ilclip, che fa da sfondo suggestivo al brano e dipinge un affresco immaginifico sulle molte prove della vita attraverso la rappresentazione di una festa metaforica. Caratterizzato da elementi trance e dance,è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.La clip è stata diretta da, Parris Goebel e Bethany Vargas, con le coreografie di Parris Goebel e che mostra una sfida di ballo tra il lato luminoso e oscuro di