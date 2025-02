Lanazione.it - Ladri in bicicletta e monopattino. Blitz di prima mattina tra le aziende. Nel mirino anche Locci e Calugi

Erano due, giovani e particolarmente atletici considerando la facilità con cui avrebbero scavalcato la recinzione per poi darsi alla fuga. Hanno tentato un furto in due attività commerciali poste a più di due chilometri di distanza, spostandosi con unelettrico e una. È l’identikit dei due malviventi che ierisi sono introdotti all’interno diAgricoltura e Selektia Tartufi: atti predatori andati male in entrambi i casi, ma che hanno lasciato in dote ai proprietari danni per svariate centinaia di euro. Sono a quanto pare stati immortalati dalle telecamere, con i titolari che hanno già provveduto ad allertare i carabinieri e che oggi sporgeranno formale denuncia. Il primo tentato furto è avvenuto ieri intorno alle 7.30, allaAgricoltura in via Sturzo: il filmato della videosorveglianza ha immortalato un giovane, con il volto coperto dal cappuccio del giubbotto, intento a forzare a mani nude una delle porte d’ingresso al negozio dopo aver scavalcato la siepe.