Secoloditalia.it - “L’aborto pratica omicida, recide la fonte della speranza”: il Papa apre il summit sui diritti dei bambini

“Ascoltare iche oggi vivono nella violenza, nello sfruttamento o nell’ingiustizia serve a rafforzare il nostro ‘no’ alla guerra, alla cultura dello scarto e del profitto: in cui tutto si compra e si vende senza rispetto né cura per la vita, soprattutto quella piccola e indifesa”.Francesco ha aperto ilinternazionale suideicon discorso toccante, in cui ancora una volta ha pronunciato parole decise contro. “In nome di questa logica dello scarto, in cui l’essere umano si fa onnipotente, la vita nascente è sacrificata mediante ladel”: è il monito del Pontefice. “sopprime la vita deiladi tutta la società”.Ilaldei: “Aborto”“È importante ascoltare: dobbiamo renderci conto che ipiccoli osservano, comprendono e ricordano”: è l’indicazione di rotta per i partecipanti al: “E con i loro sguardi e i loro silenzi ci parlano.