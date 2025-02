Thesocialpost.it - “L’abbiamo trovata”. Ludovica scomparsa da giorni, l’annuncio dopo le ricerche disperate

che si sono concluse nel migliore dei modi, per fortuna, quelle diGentile: la giovane di 14 anni, di origini ciociare, è stata rie sta bene. La ragazza di appena 14 anni era sparita da venerdì scorso ed aveva fatto perdere le sue tracce.Leggi anche: Orrore in Italia – Eranel nulla dacosì: davvero terribileLa ragazza studentessa al liceo statale Laura Bassi di Sant’Antimo dimora in un istituto di Napoli e da li aveva fatto perdere le tracce neiscorsi.di ansia ed apprensione per i genitori, che si sono subito messi in viaggio per riabbracciare la figlia.La ragazza aveva fatto perdere le sue tracce da venerdì 31 gennaio alle ore 22, ovvero da quando si era allontanata, con una coetanea, dall’istituto il “Sorriso di Rita” di Casandrino (NA) dove frequenta il I anno del Liceo Statale Laura Bassi di Sant’Antimo indirizzo linguistico.