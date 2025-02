Spazionapoli.it - “L’abbiamo fatto 15 volte”, Conte amarissimo: poi è polemica con Mancini

Leggi su Spazionapoli.it

Roma Napoli 1-1, arrivano le dichiarazioni di Antonioai microfoni di Dazn nel post partita.Finisce 1-1 allo stadio Olimpico tra Roma e Napoli dopo il gol al 92esimo di Angeliño che ha deciso il match. La sofferenza fisica negli ultimi minuti ha frenato il Napoli e il pareggio dei giallorossi ha sancito il mancato allungo degli azzurri sull’Inter che ha pareggiato il derby di Milano proprio nei minuti di recupero.Delusione sul volto dei calciatori del Napoli a seguito di un punto dal gusto amaro, in attesa dell’Inter che giovedì recupererà la partita contro la Fiorentina. Su Roma-Napoli, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita.Roma Napoli 1-1,sicuro: “Stiamo facendo bene, ci sta il pareggio”L’allenatore salentino ha analizzato il match ed ha affermato: “Ci sta di pareggiare in casa della Roma, ci sta di vedere tutta questa soddisfazione dei giocatori della Roma di festeggiare per aver pareggiato contro di noi.