La violenza non è mai la soluzione. La lezione di Un posto al sole

“Prima di condannare qualcuno bisogna capire da dove viene, il contesto dove è cresciuto. Il ragazzo che ha arrestato Damiano è ancora minorenne, chissà se i genitori lo hanno aiutato. Quello che è successo e un fallimento di tutti e non possiamo essere contenti”. Sono molto belle e molto vere le parole di Viola al figlio, e ci ricordano perchè, tra storie e personaggio più o meno da soap, abbiamo scelto di seguire e commentare quotidianamente le puntate di Upas su questo che è un giornale “politico”. Perchè non è una telenovela come le altre, ma, di pari passo con la realtà e il paese reale, mette in scena giorno per giorno la nostra quotidianità lasciandoci una “morale” che non è mai banale, scontata, e populista solleticando il politicamente corretto. Damiano per aver abusato diper arrestare quel ragazzo verrà punito dal questore, anche se tutta Italia lo esalta come un eroe per quel video diventato virale.