Ilrestodelcarlino.it - La The Begin cade ancora tra le mura di casa: niente da fare contro il Belluno

THE3 THE: Kisiel 1, Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Andriola 6, Ferrini 15, Sacco 5, Santini 13, Umek 14. All. Della Lunga.: Luisetto 4, Ferrato 5, Bassanello, Schiro 1, Basso 14, Bisi, Martinez, Mian 30, Mozzato 3, Guizzardi, Saibene, Loglisci. All. Marzola. Arbitri: Magnino ed Erman. Parziali: 17-25, 22-25, 25-22, 21-25.daper la Theche si arrende anche al, nonostante due set estremamente combattuti. Il primo set resta in equilibrio fino al 6-6, poi i bellunesi prendono progressivamente il largo trascinati da uno scatenato Mian. Un suo muro, un attacco di Basso euno di Mian chiudono il primo set in favore della formazione di Marzola. La Thefa quadrato, prova a reagire e comincia meglio il secondo set, i punti di Umek e Santini tengono la squadra di Della Lunga incollata all’avversario fino al 10-10, un errore in battuta di Sacco porta Bellino sul 15-20 poi Ancona cambia marcia, sonoSantini e Umek a riportare sotto i dorici fino al 18-20, Andriola firma il punto del 21-22, ma poiMian mette a terra i punti decisivi per l’aggiudicazione del set.