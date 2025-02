Quotidiano.net - La svolta degli 007 ucraini e il repulisti degli omini verdi. Ora Putin incassa colpo su colpo

Roma, 3 febbraio 2025 – Impara l'arte, mettila da parte e fatti aiutare dagli amici. L'SBU, il servizio segreto ucraino, ha visto una graduale e sostanziale riforma negli ultimi 25 anni, per la precisione, da quando ha capito che la minaccia russa era più viva che mai. I primi cambiamenti risalgono al 2005, quando l'organizzazione contava su circa 30mila agenti e le sue funzioni erano soprattutto la raccolta di informazioni e la gestione della criminalità organizzata. Con l'elezione di Viktor Yanukovych a presidente dell'Ucraina, l'SBU è stata gradualmente infiltrata dai russi, anche nei suoi alti gradi.