Iodonna.it - La Spagna ha aumentato il reddito minimo richiesto. Non sarà più tanto agevole

Lavorare da una spiaggia delle Baleari o partecipare a una riunione virtuale da una foresta costaricana, è il sogno di molti professionisti, diventato ormai una realtà, grazie al fenomeno dei nomadi digitali. Sempre più persone, infatti, scelgono di liberarsi dell’ufficio tradizionale e di lavorare da remoto, esplorando nel frattempo il mondo. Per diventare nomadi digitali, però, ci sono dei requisiti e delle regole che bisogna rispettare. Lavoro all’estero? La meta più attraente per gli italiani è la Svizzera X Il visto per nomadi digitaliPer poter lavorare a lungo termine in un Paese straniero mantenendo uno stile di vita nomade, è necessario ottenere un visto specifico.