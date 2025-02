Sport.quotidiano.net - La sorpresa: il numero 28. Il cigno Abildgaard: in cattedra dopo l’espulsione di Marin

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Tutti sono importanti, tutti meriterebbero di giocare di più". Quante volte, nel corso delle conferenze stampa, sentiamo dire queste frasi, quasi pronunciate in automatico? Filippo Inzaghi è sempre più un acuto maestro nella comunicazione, riuscendo a utilizzare i media per far passare messaggi alla squadra o alle rivali. Spesso, però, alcune frasi vengono scambiate per mera retorica, quando sono pura verità. Da inizio stagione l’allenatore ha dichiarato di essere rammaricato per non essere riuscito a ritagliare il giusto spazio ad, anche se in realtà gli spezzoni a lui concessi non avevano pienamente convinto gli spettatori. Eppure, ancora una volta, aveva ragione Inzaghi: daldicontro la Salernitana, il28 è salito in. Riproposto dal primo minuto anche contro il Palermo, nella mediana tutta danese assieme a Hojholt,ha dimostrato essere la giusta diga in mezzo al campo, garantendo spessore fisico e interdizione, ma anche carisma.