La Società Gasdotti Italia nomina Anne Petrarque nuovo Cfo

La Sgi, la, ha ufficializzato ladiChief Financial Officer. La nuova Cfo del secondo operatore di trasporto di gas naturale inporterà la sua esperienza in Sgi e si occuperà di progetti di trasformazione e innovazione, in linea con la transizione ecologica.Chi èLaureata in Economia all’Università di Bordeaux,si è poi specializzata in Amministrazione e controllo alla Luiss School of managament e vanta un Executive MBA all’Università di Tor Vergata. La manager ha svolto molti ruoli in carriera nel settore energetico-industriale. Tra questi quello di responsabile di Finance & Insurance per Enel Green Power e di responsabile di Structured, Project & Subsidized Finance per il gruppo ENEL. Prima è stata anche in Mercedes-Benz e nel gruppo Merloni, fino al 2010.