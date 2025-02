Liberoquotidiano.it - "La sinistra con 1.500 euro addosso...". Roccaraso? Capezzone fa deragliare in diretta la Bubba | Video

"Un pensiero a un grande economista che non c'è più, un grande liberale, un uomo straordinario che si chiamava Sergio Ricossa. Che diceva che laama molto il popolo, ma lo ama da lontano, dai palchi dei comizi". Daniele, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, riflette sulla "invasione di napoletani" ae fa impazzire Francesca, scrittrice "de" anche lei in studio. "Ma figuriamoci,.", si infervora subito l'intellettuale progressista. "Non si riconosca in un racconto, io non l'ho associata - risponde il direttore editoriale di Libero -. C'è una caratteristica di molte persone di: hanno una mise da 1.500però ci fanno il discorsetto, il fervorino per i poveri". "Perché lanon mi convince? - prosegue- Lei tende a dividere il mondo tra oppressori e oppressi, in genere gli oppressori sono sempre bianchi e maschi".