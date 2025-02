Ilgiorno.it - La Sindrome di Asperger non è più un tabù grazie all’arte

Lodi, 3 febbraio 2025 – L’arte relazionale come strumento di inclusione. Parte da qui il progetto lodigiano “Aspie Girls” dell’artista multimediale Roberto Alfano, 44enne di Lodi. Otto adolescenti, colpite dalladi, realizzeranno un’opera d’arte multimediale e una pubblicazione dedicata. E questi capolavori saranno presentati il 2 aprile 2025, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. La collaborazione L’iniziativa è stata possibilealla collaborazione con l’UONPIA Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASST di Lodi e coinvolgerà ragazze tra i 14 e i 17 anni, col sostegno dell’associazione Platea Palazzo Galeano. La finanziano l’UONPIA dell’ASST di Lodi (per quanto riguarda la copertura dell’attività offerta da terapisti e psicologi), la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e Soroptimist International Club di Lodi.