La sicurezza europea riavvicina Uk e Ue (con la sponda italiana)

La presenza di Sir Keir Starmer, primo ministro britannico, alla cena con i leader europei conferma la volontà di Regno Unito e Unionedi consolidare le relazioni a cinque anni dalla Brexit. Un particolare: l’incontro si tiene al Palais d’Egmont, dove nel 1972 l’allora primo ministro britannico Ted Heath firmò il trattato di adesione del Regno Unito alla Comunità economica. Oggi c’è chi parla di reset delle relazioni in vista del vertice con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, che si dovrebbe tenere tra aprile e maggio.Ma Londra rischia di ritrovarsi in uno scontro tra Washington e Bruxelles. Il leader laburista non è più, da pochi giorni, sotto il fuoco di Elon Musk e della destra americana (anche dopo le scintille tra Musk e Nigel Farage): forse “si può trovare una soluzione”, ha detto a Fox News il presidente americano Donald Trump spiegando che Sir Keir è stato “molto gentile” e che “andiamo molto d’accordo” ?er poi tornare ad attaccare l’Unionea testa bassa.