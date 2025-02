Nerdpool.it - La showrunner di Chicago PD parla di un “punto di rottura” per Ruzek e Burgess dopo il crossover

Adam(Patrick John Flueger) è stato uno dei personaggi più importanti deldi One. L’agente veterano è rimasto intrappolato nel sottosuolo ed è stato costretto a mettere da parte i timori per la propria vita per poter aiutare i civili e catturare un potenziale sospetto.Ha fatto tutto questo ed è tornato a casa da Kim(Marina Squerciati) per cena. È stata una splendida conclusione di un evento in tre parti altrimenti stressante. Purtroppo, lo stress non si fermerà per quanto riguarda. Nella dodicesima stagione diPD la coppia dovrà affrontare ancora molte difficoltà professionali, che avranno indubbiamente un impatto sulla loro vita privata.dovranno affrontare altre difficoltàLadi PD Gwen Sigan ha dichiarato a Hello! Magazine che c’è stato molto da fare sulle spalle dei Burzek durante il, ma che le difficoltà maggiori saranno conservate per la fine dell’anno.