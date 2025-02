Lapresse.it - La scuola di sostenibilità per i leader del futuro, ora ci pensa ‘Campus’

Arriva, ladidi Nativa (società benefit che si occupa di innovazione sostenibile) per formare idel. L’iniziativa si rivolge a professionisti, imprenditori e studenti interessati a comprendere e applicare modelli di business sostenibili, offrendo un approccio pratico basato su evidenze scientifiche e ispirato ai principi della natura.Il corso ‘Regenerative mindset’ partirà il 22 febbraio; sarà il primo di una serie di percorsi formativiti per imparare a leggere e scrivere la transizione ecologica. Le iscrizioni sono già aperte (‘nativalab.com/campus’).Secondo Lorenzo Fioramonti, academic director di Campus ed ex ministro dell’Istruzione, il progetto vuole creare un cambiamento culturale profondo: “Il nostro obiettivo è formare una nuova generazione dicapaci di guidare le organizzazioni verso un’economia rigenerativa.