‘La scodata’ di De Chiesa | Firmo per 3 medaglie ai Mondiali Che senso ha la combinata a coppie?

CHE PISTE ASPETTARCI AISaalbach non mi fa impazzire, sono piste nella media, non eccezionali. Le definirei mediocri. Lo spettacolo non mancherà, ma non aspettiamoci Bormio, Kitzbuehel, Wengen, Adelboden, Alta Badia o Madonna Campiglio. Di sicuro i migliori vanno forte dappertutto.ITALIA FEMMINILE A DUE PUNTE, MA NON SOLOGli sciatori estremamente tecnici, come una Federica Brignone, avranno più difficoltà ad esaltare le loro qualità su una pista come quella di Saalbach. Per Sofia Goggia invece penso che sia una pista molto buona e potrà fare delle grandi gare, magari sfatando il tabù dell’oro che ancora le manca. Per le, chiaramente io scommetterei su Brignone e Goggia, ma anche le altre hanno qualche ambizione. Elena Curtoni potrebbe fare un grandissimo superG, mentre la vedo molto più difficile in discesa.