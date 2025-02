Ilrestodelcarlino.it - La Samb frena la sua corsa e perde Eusepi. Il Fossombrone alza il muro al Riviera

enedettese 0(4-2-3-1): Orsini 6; Zoboletti6, Pezzola 6,5, Gennari 6,5, Orfano 6; Guadalupi 6, Candellori 6,5 (38’ st Paolini sv); Kerjota 6, Sbaffo 6 (28’ st D’Eramo 6), Baldassi 5,5 (12’ st Moretti 6);6. A disp. Grillo, Lulli, Chiatante, Toure, Orlandi, Tataranni. All. Palladini 6(4-4-2): Bianchini 6,5; Bianchi 6, Urso 6, Giunchetti 6, Procacci 6 (32’st Pagliari sv); Amerighi 6, Camilluci 6, Pandolfi L.5, Pandolfi R. 6 (38’ st Bucchi sv); Torri 6 (18’st Thiane 6), Casolla 5,5 (22’ st Kyeremateng 6). A disp. Amici, Riggioni, Bucchi, Podrini, Satalino, Fraternali. All. Fucili 6 Arbitro: Lascaro di Matera Guardalinee: Fiorucci-Guerra Note – Spettatori 5.227. Esp. Pandolfi Leonardo per doppia ammonizione. Amm. Bianchi (F), Candellori (S), Pandolfi L.